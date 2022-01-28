Дівчина, яка відмовилася називати своє справжнє ім'я та представилася Джейн Дуо, подала до суду на Кріса Брауна. Вона стверджує, що 30 грудня 2020 року артист "накачав" її наркотиками, а тоді зґвалтував.
До теми Після позбавлення титулів: принц Ендрю відповів на звинувачення у домаганнях
Тепер Джейн Дуо вимагає в зірки моральну компенсацію у 20 мільйонів доларів, адже той завдав їй "серйозних емоційних страждань". Адвокати дівчини пояснили, що вона мовчала два роки, бо була студенткою і не знала, як вчинити.
Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні
Жертва розповіла, що володар Греммі запросив її на вечірку на яхту, яка була пришвартована біля будинку репера Diddy в Маямі. Він нібито зацікавився її музикою, тому хотів поспілкуватися особисто.
Так, Кріс Браун покликав дівчину на кухню, щоб випити та обговорити її кар'єру. Джейн Дуо впевнена, що в чашку з напоєм він підмішав наркотики, адже після кількох ковтків вона відчула сонливість і фізичну слабкість.
Співак нібито завів її у спальну й зачинив двері, щоб вона не втекла. Там він роздягнув дівчину проти її волі та зґвалтував. На ранок артист наказав жертві прийняти пігулки для екстреної контрацепції.
Реакція Кріса Брауна на секс-скандал
На звинувачення у зґвалтуванні артист відреагував публічно. Він заявив, що це чергова змова, аби зіпсувати його репутацію.
Я сподіваюся, ви помітили цю модель брехні. Щоразу, коли я випускаю музику чи проєкти, вони несуть якусь відверту нісенітницю,
– відреагував Кріс Браун.
Реакція Кріса Брауна на секс-скандал / Фото з інстаграм-сторіс співака
Скандали з Крісом Брауном
- 2009 році він жорстоко побив Ріанну, з якою тоді зустрічався. Він напав на кохану напередодні Греммі. Так, Кріса Брауна засудили на п'ять років випробувального терміну та 180 днів громадських робіт.
- 2017 року артисту було наказано триматися якомога далі від колишньої подруги Карруче Тран, яку він бив і погрожував.
- 2019 року його заарештували через звинувачення у груповому згвалтуванні.