Дівчина, яка відмовилася називати своє справжнє ім'я та представилася Джейн Дуо, подала до суду на Кріса Брауна. Вона стверджує, що 30 грудня 2020 року артист "накачав" її наркотиками, а тоді зґвалтував.

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Тепер Джейн Дуо вимагає в зірки моральну компенсацію у 20 мільйонів доларів, адже той завдав їй "серйозних емоційних страждань". Адвокати дівчини пояснили, що вона мовчала два роки, бо була студенткою і не знала, як вчинити.

Кріса Брауна звинуватили у зґвалтуванні

Жертва розповіла, що володар Греммі запросив її на вечірку на яхту, яка була пришвартована біля будинку репера Diddy в Маямі. Він нібито зацікавився її музикою, тому хотів поспілкуватися особисто.

Так, Кріс Браун покликав дівчину на кухню, щоб випити та обговорити її кар'єру. Джейн Дуо впевнена, що в чашку з напоєм він підмішав наркотики, адже після кількох ковтків вона відчула сонливість і фізичну слабкість.

Співак нібито завів її у спальну й зачинив двері, щоб вона не втекла. Там він роздягнув дівчину проти її волі та зґвалтував. На ранок артист наказав жертві прийняти пігулки для екстреної контрацепції.

Реакція Кріса Брауна на секс-скандал

На звинувачення у зґвалтуванні артист відреагував публічно. Він заявив, що це чергова змова, аби зіпсувати його репутацію.

Я сподіваюся, ви помітили цю модель брехні. Щоразу, коли я випускаю музику чи проєкти, вони несуть якусь відверту нісенітницю,

– відреагував Кріс Браун.

Реакція Кріса Брауна на секс-скандал / Фото з інстаграм-сторіс співака

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