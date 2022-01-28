Девушка, отказавшаяся называть свое настоящее имя и представившаяся Джейн Дуо, подала в суд на Криса Брауна. Она утверждает, что 30 декабря 2020 года артист "накачал" ее наркотиками, а затем изнасиловал.
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Теперь Джейн Дуо требует у звезды моральную компенсацию в 20 миллионов долларов, ведь тот причинил ей "серьезные эмоциональные страдания". Адвокаты девушки объяснили, что она молчала два года, потому что была студенткой и не знала, как поступить.
Криса Брауна обвинили в изнасиловании
Жертва рассказала, что обладатель Грэмми пригласил ее на вечеринку на яхту, которая была пришвартована у дома рэпера Diddy в Майами. Он якобы заинтересовался ее музыкой, поэтому хотел пообщаться лично.
Крис Браун позвал девушку на кухню, чтобы выпить и обсудить ее карьеру. Джейн Дуо уверена, что в чашку с напитком он подмешал наркотики, ведь после нескольких глотков она почувствовала сонливость и физическую слабость.
Певец якобы завел ее в спальную и захлопнул дверь, чтобы она не убежала. Там он раздел девушку против ее воли и изнасиловал. Наутро артист приказал жертве принять таблетки для экстренной контрацепции.
Реакция Криса Брауна на секс-скандал
На обвинения в изнасиловании артист отреагировал публично. Он заявил, что это очередной сговор, чтобы испортить его репутацию.
Я надеюсь, вы заметили эту модель лжи. Каждый раз, когда я выпускаю музыку или проекты, они несут откровенную чепуху,
– отреагировал Крис Браун.
Реакция Криса Брауна на секс-скандал / Фото с инстаграм-сторис певца
Скандалы с Крисом Брауном
- В 2009 году он жестоко избил Рианну, с которой тогда встречался. Он напал на возлюбленную накануне Грэмми. Так, Криса Брауна приговорили к пяти годам испытательного срока и 180 дням общественных работ.
- В 2017 году артисту приказали держаться подальше от бывшей подруги Карруче Тран, которую он избивал и которой угрожал.
- В 2019 году его арестовали по обвинению в групповом изнасиловании.