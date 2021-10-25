Харизматичный Дмитрий Дикусар праздновал 36-летие на паркете "Танцев со звездами". Если неизменные ведущие Юрий Горбунов и Иванна Онуфрийчук поздравили его словесно, то ведущая балкона Ирина Сопонару устроила сюрприз, за ​​который ее раскритиковали в сети.

Не пропустите "Танцы со звездами 2021" 8 выпуск: страстный фристайл Логая и жаркая румба Власовой

Со словами "с днем ​​рождения" актриса "Женского квартала" ткнула торт в лицо танцовщика. Он и его смокинг оказались в сливках. Партнерша Дмитрия Дикусара Ольга Харлан успела отскочить, но ее платье также загрязнилось.

"Сопонару, ты в своем репертуаре", – заявил Юрий Горбунов. Сам именинник никак не отреагировал на дерзкое поздравление юмористки. Похоже, ему было не до смеха, ведь он быстро покинул звездный балкон.



Дмитрий Дикусар с тортом на лице / Скриншот с видео

Реакция сети

Телезрителей "Танцев со звездами" возмутила выходка Ирины Сопонару. В комментариях они подчеркнули, что актриса вряд ли хотела бы оказаться на месте Дмитрия Дикусара:

"Так хорошо все начиналось, но нашлась Сопонару и залепила Дикусару торт в лицо. Интересно, она хотела бы, чтобы ее так поздравили с днем ​​рождения";

"Могли бы просто подарить ему торт, а не портить продукты, костюм и настроение имениннику. Отвратительно, уровень юмора ниже плинтуса";

"Кто позволил Сопонару сделать такое с Дикусаром в прямом эфире? Позорище с этим тортом, это так грубо было и совсем не смешно";

"Передайте Сопонару, что здесь не КВН и не "Лига смеха". Торт в лицо имениннику сейчас неуместен";

"Надо было тот торт на голову ей надеть";

"Торт явно был лишним".

Дмитрия Дикусара ткнули лицом в торт на "Танцах со звездами": смотрите видео на 13 минуте 40 секунд