Раніше співак обіцяв, що завершить музичну кар'єру, якщо програє цю справу і його зроблять винним у плагіаті. У квітні Ширан відвідав слухання щодо своєї справи.

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Що відомо про позов проти артиста

Ще у 2017 році до суду звернулися спадкоємці Еда Таунсенда, який був співавтором пісні Let's Get It On (1973 року випуску). Родичі стверджували, що Ширан та його лейбл винні їм гроші за порушення авторських прав.

Тоді слухання відкладали через пандемію коронавірусу. У засіданнях брав участь і сам Ед Ширан. Цікаво, що він навіть виконав на гітарі у залі суду першу версію своєї пісні, щоб довести, що він разом зі співавторкою Емі Вадж створив композицію самостійно.

Зазначимо, що обидва треки створені в однаковій послідовності чотирьох акордів. Ширан та його команда не заперечували, що акорди справді схожі, але наголошували, що це звичайні музичні блоки, які є в різних піснях.

Ширан виграв суд

Британських співак навіть думав про завершення кар'єри, якби його визнали винним у плагіаті. Але все ж присяжні стали на його сторону.

Схоже, мені все-таки не доведеться йти на пенсію. Але я водночас абсолютно розчарований тим, що подібні безпідставні претензії взагалі допускаються до суду,

– сказав Ед Ширан.

Цікаво, що після завершення судового процесу артист підійшов до дочки Таунсенда Кетрін на коротку розмову. Жінка потім розповіла, була рада поговорити зі співаком сам на сам, а також сказала, що артист запросив її на свій концерт.

Нагадаємо, що Еда Ширана не вперше звинувачували у плагіаті. У 2022 році артист виграв справу у британському суді щодо його іншого хіта — Shape of You.

Ед Ширан є одним із найбагатший музичних артистів. Його статки станом на 2023 рік оцінюють у 200 мільйонів доларів. Зазначимо, що у листопаді минулого року Ширан приїжджав до України, щоб зняти тут кліп. Згодом він презентував ролик та підтримав Україну.