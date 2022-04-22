Ед Ширан презентував кліп, який зняв у Києві до початку війни: "Продовжу підтримувати Україну"

Британський виконавець Ед Ширан ще у листопаді минулого року приїжджав до України, щоб зняти тут кліп. Тепер же він презентував ролик та підтримав Україну.

Знаменитий британський співак Ед Ширан потішив шанувальників новим релізом. Він презентував кліп, який зняв за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Росії у Києві.

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Ед Ширан випустив кліп, який знімав у Києві

Музикант провів у столиці України близько 3 днів. Зйомки відбувались біля будівлі механіко-математичного корпусу КНУ імені Тараса Шевченка, а також у спальних районах.

На початку кліпу Ед Ширан поділився словами підтримки та розповів про враження від відвідин України.

Я зняв відео на 2step у Києві, в Україні, до того, як там почалися руйнівні акти насильства. Це був мій перший візит до країни, і я відчував неймовірну гостинність, перебуваючи там: від кожного члена знімальної команди до простих людей, яких я зустрів під час відпочинку,

– поділився Ед Ширан.

"Україна – горда і стійка країна і я вдячний за те, що мені пощастило зняти там мій кліп. Я продовжу підтримувати Україну і пожертвую всі свої авторські збори від переглядів відео на ютуб організації DEC для допомоги Україні", – додав артист.

Ед Ширан – 2step: дивіться відео онлайн

Як Ед Ширан підтримував Україну