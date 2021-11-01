Ед Ширан думав у дитинстві, що він гей

Британський виконавець Ед Ширан поділився у новому інтерв'ю деталями сексуальної орієнтації. Попри те, що він одружений та має доньку, все дитинство Ед був переконаний, що є гомосексуалом.

Ширан поділився, що у дитинстві сумнівався у своїй сексуальності і "думав, що він гей", оскільки йому подобалися так звані "жіночі" заняття, до прикладу, перегляд мюзиклів та прослуховування попмузики. Про це він розповів у голландському подкасті Man, Man, Man в рамках прем'єри четвертого альбому Еда під назвою "=".

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У мене є певна жіноча сторона, настільки, що коли я був дитиною, я якийсь час думав, що я гей. Я люблю музичний театр, люблю попмузику, люблю Брітні Спірс. Моя чоловіча сторона, ймовірно, зводиться до того, щоб пити пиво та дивитися футбол. Я не автомобільний хлопець. Мені подобаються гарні машини, але я не любитель машин,

– зазначив чоловік.

Щоправда, за симпатію до людей своєї статі Ед Ширан не зазначив нічого. Також чоловік поділився іншими деталями особистого життя. За його словами, він з дружиною Черрі Сіборн певний час намагались зачати дитину, і вже в серпні 2020 року вона з'явилась на світ. Дівчинку назвали Лірою. Вона з'явилась через 2 роки після того, як Ед та Черрі таємно одружились.



Ед Ширан і Черрі Сіборн / Фото з фан-акаунту пари

Зазначимо, що тиждень тому Ед Ширан захворів на коронавірус, через що скасував низку інтерв'ю перед виходом альбому. Позитивний тест на COVID-19 також виявили у його однорічної доньки Ліри. Його дружина Черрі – повністю здорова.