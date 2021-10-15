Під час подкасту радіостанції SiriusXM 53-річний Деніел Крейг розповів, що любить відвідувати гей-бари, оскільки там перебуває значно менше агресивних чоловіків і він рідше встрягає у конфлікти.

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Скільки себе пам’ятаю, я ходжу в гей-бари. У цих місцях я набагато рідше вплутуюся у конфлікти і бійки… У гей-барах люди дуже спокійні. Тут не потрібно заявляти про свої сексуальні вподобання або орієнтацію. Це місце дуже безпечне – я міг зустріти дівчат, які приходили по тій самій причині,

– поділився Крейг.

Щодо історії, коли його та друга Брюса Бозза "заскочили" разом у гей-барі 11 років тому, то зірка "бондіани" поділився, що тоді він просто з ним спілкувався.

"Це дуже дивна ситуація, бо нас нібито "спіймали". Але ми не робили нічого поганого", – зазначив Крейг.

Що відомо про особисте життя Крейга