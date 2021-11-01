Ширан поделился, что в детстве сомневался в своей сексуальности и "думал, что он гей", поскольку ему нравились так называемые "женские" занятия, например просмотр мюзиклов и прослушивание поп-музыки. Об этом он рассказал в голландском подкасте Man, Man, Man в рамках премьеры четвертого альбома Эда под названием "=".

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У меня есть определенная женская сторона, настолько, что когда я был ребенком, я некоторое время думал, что я гей. Я люблю музыкальный театр, люблю поп-музыку, люблю Бритни Спирс. Моя мужская сторона, вероятно, сводится к тому, чтобы пить пиво и смотреть футбол. Я не автомобильный парень. Мне нравятся хорошие машины, но я не любитель машин,

– отметил мужчина.

Правда, касательно симпатии к людям своего пола Эд Ширан ничего не сказал. Также мужчина поделился другими деталями личной жизни. По его словам, он с женой Черри Сиборн некоторое время пытались зачать ребенка, и уже в августе 2020 года он появился на свет. Девочку назвали Лирой. Она появилась через 2 года после того, как Эд и Черри тайно женились.



Эд Ширан и Черри Сиборн / Фото из фан-аккаунта пары

Отметим, что неделю назад Эд Ширан заболел коронавирусом, из-за чего отменил ряд интервью перед выходом альбома. Положительный тест на COVID-19 также обнаружили у его годовалой дочери Лиры. Его жена Черри – полностью здорова.