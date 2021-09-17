Дзідзьо зізнався, що віддав розкішну квартиру у Києві колишній дружині

Український артист Дзідзьо вперше прокоментував чутки про возз'єднання з колишньою дружиною SLAVIA. Він відповів, що воно неможливе, а нова квартира в Києві тепер належить саме екскоханій.

Тоді як співачка SLAVIA (Ярослава Хома) часто коментує розлучення з артистом Дзідзьо (Михайло Хома), сам він рідко розповідає про розрив. Та днями чоловік розповів, чому його екскохану бачили біля власних апартаментів та чи можливе примирення пари.

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Дзідзьо прокоментував чутки про примирення

Нарешті шанувальникам стало зрозуміло, чому SLAVIA проводила час поблизу квартири колишнього чоловіка. Тепер апартаменти в Києві за понад мільйон гривень належатимуть їй.

Це дуже красива квартира. Надзвичайно красива квартира. Ти виходиш – і видно озеро. Це 150 квадратів, і я віддаю її Ярославі,

– зізнався Дзідзьо.



Апартаменти Дзідзьо в Києві / Фото з інстаграму Дзідзьо

Водночас Дзідзьо наголосив, що возз'єднання з колишньою дружиною – неможливе.

Я зараз сам. Ми одне одного любимо, поважаємо – найголовніше. Я ніде нічого поганого про SLAVIA не говорив і не буду говорити,

– підкреслив артист.

Чому виникли чутки про примирення пари