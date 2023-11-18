Зібрала 2 мільйони на ЗСУ: Дзідзьо розчулив до сліз дуетом з незрячою дівчинкою

Український співак Дзідзьо вперше за довгий час з'явився з музичною новинкою. Він зворушив дуетом з 10-річною дівчинкою-волонтеркою.

Дзідзьо (Михайло Хома) зробив особливий подарунок з нагоди дня народження 10-річної волонтерки зі Львівщини. Співак заспівав у дуеті з дівчинкою з втратою зору – так Михайло Хома та Анна-Марія презентували спільну пісню "Ліхтарики".

Дивіться також Пристрасні танці під дощем: Огнєвіч показала пісню та кліп, який YouTube видаляв через еротику

Михайло Хома заспівав з 10-річною волонтеркою

Співак розповів, що дівчинка надзвичайно обдарована – вона співала у храмах та на вулицях, щоб зібрати кошти на ЗСУ. Загалом їй вдалося передати військовим близько 2 мільйонів гривень. Про потреби армії вона знає чимало, адже серед захисників її рідний брат.

За словами Хоми, одного разу військові надіслали йому новинний сюжет, де Анна-Марія розповіла про свою мрію: зустрітися з ним. Тому в день народження дівчинки він вирішив зробити сюрприз: подарувати пісню "Ліхтарики".

Коли вони зустрілися на студії звукозапису, Анна-Марія попросила Михайла Хому заспівати разом із нею, і той не зміг відмовити.

На своїх сторінках я неодноразово писав, що Анна-Марія – надзвичайно обдарована, світла та смілива дитина. Пишаюсь її мужністю та прагненням допомогти. Співаючи в храмах і на вулицях, вона збирає чималі кошти для ЗСУ. Анна-Марія – яскравий вогник у темряві, який дає надію на світле й мирне майбутнє України,

– висловився Михайло Хома.

Михайло Хома та Анна-Марія – "Ліхтарики": дивіться відео онлайн

Шанувальники висловлюють теплі враження від пісні та кліпу. Вони у захваті від Анни-Марії та її бойового духу. Фани зізнаються, що пісню неможливо слухати без сліз.