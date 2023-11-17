Українська співачка вразила відвертістю у новій музичній роботі. Злата Огнєвіч презентувала пісню "Віддаю" – вона стала першим синглом із майбутнього однойменного мініальбому.

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Новий відвертий кліп Злати Огнєвіч

Співачка розповіла, що її нова пісня – це розповідь про шалене кохання, яке переповнює серце. Основні теми треку – це віддача та відвертість. Вони підтверджують рядки: "Коли любиш, то немає слова "ні"".

"Віддаю" про глибинні почуття, які наповнюють зсередини, пробуджують життя. Це особлива для мене пісня і стан, який відчувала, коли її створювала,

– поділилась артистка.

Злата Огнєвіч самостійно працювала над музикою та словами пісні, адже їй хотілося передати ті емоції, які важко описати словами. Та фанів вразила відеоробота, де артистка демонструє свою хореографію. На зйомку запальних і пристрасних танців під дощем знімальна група витратила близько 15 годин. Увесь цей час Злата провела під холодною водою.

"Мене гріло відчуття кохання. Я віддавала всю себе для цієї пісні", – зазначила зірка.

Цікаво, що на одязі співачки видніється принт з картини Марії Приймаченко "Звір Гуляє", а саме очі цього звіра.

Злата Огнєвіч – "Віддаю": дивіться відео онлайн

Чому кліп Злати Огнєвіч видаляв YouTube

Днем раніше артистка скаржилась на своїй сторінці, що її відео забанив YouTube. Платформа відмовляла у розміщенні ролика через еротику: "Це відео вилучено через порушення правил YouTube щодо зображення оголеного тіла та контенту сексуального характеру"

Це треш! Відео таки забанили! Я не знаю, що робити. Ми заливаємо знову і знову, і та сама історія,

– розповідала співачка.

Команда Огнєвіч перемонтувала відео, тому його таки вдалося розмістити.



YouTube банив кліп Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз