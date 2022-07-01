У Дзідзьо два фіти з Олею Цибульською – "Чекаю. Цьом" та "Киця", і всі вони романтичного характеру. Саме тому довгий час роїлися чутки про те, що їх пов'язує щось більше, ніж дружба. Співак вкотре спростував ці здогадки.

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Дзідзьо про Олю Цибульську

Скажу так – з Олею Цибульською ми кум і кума. Я дуже люблю, поважаю її за працьовитість. Настільки наполеглива дівчина, настільки хоче дійти до своєї мети, що це викликає велику повагу,

– висловився Дзідзьо.

"З Олею, ви ж розумієте, це просто пісні, просто гарні стосунки", – роз'яснив співак.

Що про стосунки з Дзідзьо каже Оля Цибульська

В інтерв'ю 24 каналу співачка розповідала, що за час війни спілкувалася з Дзідзьо кілька разів. Для них це норма, адже й до 24 лютого вони не бачилися з дня в день.

"З Михайлом ми не проводили час 24 на 7, у нас не було "залипання", ми говорили один з одним, коли нам того хотілося. З Дзідзьо у нас все по-чесному і по-людськи", – казала Цибульська у червні.