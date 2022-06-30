Український співак Дзідзьо підтримує хороші стосунки з сестрою та племінницею. З початку війни вони переїхали до Португалії, але повернулися.
Читайте також Дзідзьо розповів про творчість та концерти для захисників: "Люди засипають компліментами"
Дзідзьо про маму та сестру з племінницею
Виконавець зізнався, що саме він наполіг, щоб рідні повернулися додому. Він вважає, що треба продовжувати жити в Україні.
Ми мали серйозну розмову, я наполіг повертатись до України, закінчувати школу, вступати, куди хотіла. Я думаю, що ніяких процесів не треба переривати. В умовах війни ми маємо вчитись, розвиватись і ставати сильнішими,
– сказав співак.
Дзідзьо з племінницею / Фото з інстаграму Дзідзьо
Дзідзьо про маму за кордоном
Мама Дзідзьо продовжує жити за кордоном та допомагати українцям. Артист розповів, що вона ще не стикалась з росіянами в Португалії, але й не боїться, що така ситуація виникне.
Я переживаю, щоб моя мама з ними не стикнулась, бо це буде біда велика. Це буде гірше, ніж атомна війна. Мама може трьох взяти під пахву, четверо підняти в повітря. Мама настільки бойова духом, і її всі там дуже люблять та поважають. Вона завжди з синьо-жовтим прапором, і кулак у неї міцний. Якщо йдеться про Україну, то вона б'є дуже сильно,
– жартома сказав Дзідзьо.
"За кордоном все набагато страшніше, ніж тут. Ми вже, в принципі, страх пережили. Нам не страшно, бо ми люди волелюбні. За кордоном мама, українці, португальці більше переживають. А я коли телефоную, кажу: "Не треба переживати. Діяти треба", – підсумував співак.