20 листопада український співак Дзідзьо святкував день народження. Артисту виповнилося 39 років – його в мережі привітали знамениті колеги та близькі друзів.

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SLAVIA привітала Дзідзьо

У мережі Дзідзьо несподівано привітала і його колишня дружина SLAVIA. Вона в інстаграм-сторіз показала їхні архівні спільні фото. Зокрема фото з альбому та спільного відпочинку, де експара позує в обіймах.

Михайле, вітаю! Будь здоровим, натхненним, успішний! Обнімаю,

– написала артистка.



Архівні кадри з Дзідзьо та SLAVIA / Фото з інстаграм-сторіз



Архівні кадри з Дзідзьо та SLAVIA / Фото з інстаграм-сторіз

Цікаво, що колишня дружина Дзідзьо подавала заявку на Національний відбір на Євробачення. Однак Ярославі не вийшло пройти у список фіналістів.

Стосунки Дзідзьо й SLAVIA після розлучення

Процес розлучення був болючим та складним як для артиста, так і для співачки. Це був важкий процес для подружжя.

Через певний час SLAVIA та Дзідзьо змогли знайти спільну мову. Виконавець продовжив підтримувати колишню кохану навіть після розриву. "Я завжди буду відгукуватись на такі прохання, бо в мене велика повага до тих років, до Ярослави, і велика вдячність. Я дякую за всі роки разом", – казав артист.

Наразі Дзідзьо не хоче розповідати про свої стосунки. Він зазначав, що може поділитися хорошою новиною вже після завершення війни.