Джордж і Амаль Клуні прокоментували чутки про вагітність

Нещодавно мережею поширилась новина про вагітність дружини голлівудського актора Джорджа Клуні Амаль. Представник пари спростував цю інформацію.

Новина про те, що знаменита зіркова пара Джорджа та Амаль Клуні очікує дитину, швидко розлетілась мережею. Однак пара не спішила коментувати ці чутки.

Важливо Знову близнюки: дружина Джорджа Клуні Амаль вагітна, – ЗМІ

Представник пари відреагував на чутки

Знаменитості не стали особисто надсилати повідомлення пресі чи аудиторії. З відповіддю виступив офіційний представник Джорджа та Амаль Клуні.

Повідомлення про те, що Амаль Клуні вагітна, не відповідають дійсності,

– заявив він.

Цікаво, що 29 липня папараці помітили актора з дружиною та дітьми на прогулянці. Вони очікували на замовлення в ресторані й спостерігали за качками. Фігура Амаль Клуні на фото не залишила жодних підозр про можливу вагітність.

Що було відомо про "вагітність" Амаль Клуні