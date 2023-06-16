Слідом за КилимМеном: Джонні Дивний покидає гурт Kalush Orchestra та презентує сольний кліп

Ще один учасник гурту Kalush Orchestra покинув команду та розпочав сольну кар'єру. Джонні Дивний презентував сольний кліп.

Тепер колишній учасник гуртів Kalush та Kalush Orchestra Джонні дивний презентував трек та кліп. Це пісня "Спринт", перший куплет якої був написаний ще до повномасштабного вторгнення.

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Джонні Дивний почав сольну кар'єру

За півтора року люди навчились жити в новій реальності та цінувати кожну мить. Тому більше не можу гаяти часу і рухаюсь далі. Я показав всьому світу чужу музику, тепер прийшов час показати свою,

– поділився артист.

Музикант поділився першим треком "Спринт". За словами артиста, це сучасний реп, що поєднує хукові рефрени, мелодію, що швидко запам'ятовується, іронічний настрій та вуличний вайб хіп-хоп культури.

Джонні Дивний – "Спринт": дивіться відео онлайн

Джонні Дивний зауважив, що тема треку могла стати неактуальною, але тепер він може дозволити слухачеві відволіктися від негараздів. У своїй творчості артист подає серйозні теми через розважальні мотиви, тому має всі шанси бути почутим не лише поціновувачами класичного репу.

"Спринт" – це немов автобіографічна історія Джонні, який все свідоме життя живе хіп-хоп культурою та розвиває її в Україні. У новому релізі він висміює фальшивих МС та показує артистів, які підіймають хіп-хоп сцену. У найближчих планах Джонні Дивного – кілька релізів, фітів та випуск мініальбому.

, Джонні Дивний давно займається музикою. Від 2004 року отримує перший досвід, у 2007 році починає писати перші треки та випускати їх як сольний артист, а пізніше стає послідовником калуської класичної хіп-хоп школи. У 2010 році він заснував андеграундний реп-гурт "Ціна Ритму". У 2019 Джонні став учасником проєкту Kalush, а через два роки у складі гурту переміг на Євробаченні.

Нагадаємо, про сольну кар'єру 26 травня оголосив ще один учасник Kalush Orchestra – КилимМен. Того самого дня він випустив свій перший трек – "За стежки".

До слова, зірка в образі КилимМена сяде у третє крісло вокального шоу "Голос країни". Це український музичний супергерой. Всередині костюма може бути будь-хто – серед основних варіантів – учасник гурту Kalush Orchestra або зірка української музики.