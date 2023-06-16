Тепер колишній учасник гуртів Kalush та Kalush Orchestra Джонні дивний презентував трек та кліп. Це пісня "Спринт", перший куплет якої був написаний ще до повномасштабного вторгнення.

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Джонні Дивний почав сольну кар'єру

За півтора року люди навчились жити в новій реальності та цінувати кожну мить. Тому більше не можу гаяти часу і рухаюсь далі. Я показав всьому світу чужу музику, тепер прийшов час показати свою,

– поділився артист.

Музикант поділився першим треком "Спринт". За словами артиста, це сучасний реп, що поєднує хукові рефрени, мелодію, що швидко запам'ятовується, іронічний настрій та вуличний вайб хіп-хоп культури.

Джонні Дивний – "Спринт": дивіться відео онлайн

Джонні Дивний зауважив, що тема треку могла стати неактуальною, але тепер він може дозволити слухачеві відволіктися від негараздів. У своїй творчості артист подає серйозні теми через розважальні мотиви, тому має всі шанси бути почутим не лише поціновувачами класичного репу.

"Спринт" – це немов автобіографічна історія Джонні, який все свідоме життя живе хіп-хоп культурою та розвиває її в Україні. У новому релізі він висміює фальшивих МС та показує артистів, які підіймають хіп-хоп сцену. У найближчих планах Джонні Дивного – кілька релізів, фітів та випуск мініальбому.

Зауважимо, Джонні Дивний давно займається музикою. Від 2004 року отримує перший досвід, у 2007 році починає писати перші треки та випускати їх як сольний артист, а пізніше стає послідовником калуської класичної хіп-хоп школи. У 2010 році він заснував андеграундний реп-гурт "Ціна Ритму". У 2019 Джонні став учасником проєкту Kalush, а через два роки у складі гурту переміг на Євробаченні.

Нагадаємо, про сольну кар'єру 26 травня оголосив ще один учасник Kalush Orchestra – КилимМен. Того самого дня він випустив свій перший трек – "За стежки".

До слова, зірка в образі КилимМена сяде у третє крісло вокального шоу "Голос країни". Це український музичний супергерой. Всередині костюма може бути будь-хто – серед основних варіантів – учасник гурту Kalush Orchestra або зірка української музики.