Джилл Байден з'явилась на публіці у червоній сукні: фото вишуканого образу

1 червня 2021 , 06:38
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Джерело:

інстаграм Джилл Байден

Перша леді США разом із президентом здійснили черговий світський вихід. Джилл Байден захопила мережу новим образом, з'явившись у розкішній червоній сукні.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, перша леді Джилл Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс відвідали Арлінгтонський національний цвинтар, що у Вірджинії. Там вони відзначили День пам'яті за загиблими солдатами.

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Образ Джилл Байден

Дружина президента США обрала стриманий, але вишуканий одяг. Вона постала перед публікою у червоній сукні насиченого кольору довжини міді. Фасон вдало підкреслював бездоганну фігуру Джилл Байден. 

Перша леді вирішила поєднати вбрання із темними туфлями на невисоких підборах. Також образ доповнювало довге напівпрозоре намисто з червоним відтінком. 

Джилл Байден зібрала частину волосся ззаду, додавши look елегантності. Завершальним акцентом став легкий макіяж, яким перша леді підкреслила риси обличчя.


Джилл та Джо Байдени спілкуються з людьми / Фото з інстаграму першої леді

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Автор: Марія Касій