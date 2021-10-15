Джилл Байден останнім часом рідко виходить на публіку, тому кожна її поява на будь-якому заході не залишається без уваги громадськості. Звісно, що чимало компліментів збирають аутфіти першої леді США,

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Новий образ Джилл Байден

Дружина Джо Байдена здійснила новий вихід в Чикаго. Вона прибула на зустріч в сукні темно-синього кольору з квітковим принтом. На талії був червоний тканинний пояс. Оскільки Джилл зображена сидячи, то невідомо, з яким взуттям вона поєднала таке вбрання. Ймовірно, це були туфлі на підборах.

Волосся перша леді вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Байден обожнює коштовні прикраси, тому довершила аутфіт підвіски та сережки. На обличчі в неї була захисна маска чорного кольору.



Джилл Байден у квітковій сукні / Фото з інстаграму першої леді

Зазначимо, восени Джилл Байден майже не з'являлася на публіці. Причиною цього стало повернення до вчителювання. Вона стала першою леді Сполучених Штатів Америки, яка покинула Білий дім заради роботи. Однак влітку Джилл часто відвідувала робочі зустрічі. Які образи обирала для них – дивіться за посиланням.