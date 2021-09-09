З 6 по 8 вересня євреї святкують Новий рік або ж Рош га-Шана. Дружина президента Сполучених Штатів поділилась з підписниками привітанням зі святом.
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"Shanah Tovah U’Metukah (хорошого року, – Showbiz 24) і щасливого Нового року всім, хто святкує Рош га-Шана", – написала Джилл Байден.
Образ Джилл Байден
Перша леді США оприлюднила нові фото з Білого дому, на яких постала в елегантному образі. Вона позувала перед камерою у вишуканій чорній сукні з синім та білим квітковим принтом. Талію вдало підкреслив неширокий пояс.
Джилл Байден доповнила образ сережками з чорним камінням, кількома підвісками та годинником. Вона розпустила біляве волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі дружина президента зробила легкий макіяж. Перша леді підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи рожевою помадою.
Джилл Байден / Фото з інстаграму Джилл Байден
Попередні виходи Джилл Байден
- Наприкінці липня перша леді зустрілась з королевою Ранією. Вона захопила розкішним образом у білосніжній приталеній сукні та жакеті.
- Джилл Байден стала особливою гостею відкриття Олімпіади-2020. Дружина президента США з'явилась на публіці в білій сукні з гороховим принтом.
- Відеозв'язком перша леді спілкувалась з американськими спортсменами. Для зустрічі вона обрала сукню та спортивний светр збірної Сполучених Штатів Америки.