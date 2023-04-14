Джилл Байден мило привітала Олену Зеленську, яка потрапила до списку найвпливовіших людей

Перша леді Олена Зеленська стала однією зі 100 найвпливовіших людей світу у 2023 році за версією Time. Її американська колега Джилл Байден вирішила привітати дружину Зеленського з цим визнанням.

Дружина президента США опублікувала в інстаграмі привітання для Олени Зеленської. Нагадаємо, що Зеленська опинилася у категорії "Лідери", разом з нею – ще одна українка, правозахисниця та нобелівська лауреатка Олександра Матвійчук.

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Цікаво, що саме Джилл Байден стала авторкою статті для журналу Time, в якій вона пояснила, чому Олена Зеленська варта того, щоб опинитися в списку найвпливовіших людей світу. За її словами, Зеленська ніколи не бажала стати серцем нації у стані війни, вона не очікувала, що стане воїном народу України, але з самовідданою мужністю відповіла на цей заклик.

Тепер перша леді США привітала Зеленську і поділилася фото їхньої першої зустрічі з першою леді України, яка відбулася у День матері (8 травня 2022 року). Обидві перші леді зустрілися тоді в Ужгороді, куди перша леді США завітала з неоголошеним візитом.

Олена Зеленська – матір. Захисниця. Гордість її нації. Маяк надії для людей, яких вона любить,

– написала Джилл Байден.

Перша леді України поширила цей допис у сторіс та подякувала Джилл за теплі слова.



Зеленська подякувала Джилл Байден / Фото з її інстаграму

Крім того, раніше Зеленська подякувала Time за це визнання. "Для мене це можливість виявити повагу до всіх українців, що борються сьогодні за нашу країну. Кожен із них – непереможний. А всі разом – сильні та непохитні, як українська земля і весь наш народ. Пишаюсь мати поруч таких братів і сестер. Разом ми – переможці", – написала вона.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Олена Зеленська стала обличчям українського народу та потужною фігурою на міжнародній арені. Хоч ніколи не хотіла бути в центрі уваги, адже їй подобалося залишатися за кадром. У нашому матеріалі читайте про те, як дружина президента змінилася ззовні після 24 лютого, як війна закарбувалася на її обличчі та поведінці.