Впервые за последние четыре года первая леди США появилась на обложке престижного глянца Vogue. Джилл Байден посвятили августовский номер модного журнала. Она позировала в объективе известного американского фотографа Энни Лейбовиц.
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На обложке Vogue Джилл Байден позировала в цветочном платье премиального бренда Oscar De La Renta. Женственный наряд с длинными рукавами, манжетами и закрытым декольте шикарно подчеркнул состояние первой леди США, которая отнюдь не выглядит на свои 70 лет. Элегантный образ она довершила лаконичными серьгами от ювелирного дома Tiffany & Co.
Жена президента позировала на балконе Белого дома с видом на Южную лужайку. Она оперлась на перила и улыбалась. Похоже, 71-летнему фотографу Энни Лейбовиц удалось найти общий язык с Джилл Байден, ведь та предстала перед ней искренней.
Джилл Байден на обложке глянца / Фото Vogue
Стоит добавить, что первая леди снялась для американского Vogue не сама. Ее поддержал муж Джо Байден. Президентская чета позировала во внутреннем дворике вблизи Овального кабинета. За столиком в тени деревьев президент США нежно обнимал жену и не отводил от нее влюбленный взгляд.
Джо Байден предстал в классическом темно-сером костюме, а Джилл подобрала яркий наряд. Она красовалась в изумрудном свитере и плиссированной юбке длины миди от Michael Kors. Стильный образ первая леди довершила коричневым поясом и туфлями на невысоких каблуках.
Джилл Байден и Джо Байден / Фото Vogue
Джилл Байден и Джо Байден / Фото Vogue
Позировала Джилл Байден и за работой. В Восточном зале Белого дома ее фотографировали за ноутбуком и с очками. Она работала в фантастическом аутфите – молочной блузе и длинной замшевой юбке от американского бренда Ralph Lauren.
Джилл Байден / Фото Vogue
Добавим, появление первой леди США на страницах или обложке глянца Vogue давно стало традицией. Ее нарушила разве Мелания Трамп, которая так и не стала звездой престижного журнала. Против этого выступила главный редактор американского Vogue Анна Винтур.
"Оказаться на обложке Vogue не является первоочередной задачей миссис Трамп. Она уже была там задолго до того, как стала первой леди. Сегодня все, чем она занимается, куда важнее, чем проходная фотосессия", – реагировал Белый дом в апреле 2019.