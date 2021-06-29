Впервые за последние четыре года первая леди США появилась на обложке престижного глянца Vogue. Джилл Байден посвятили августовский номер модного журнала. Она позировала в объективе известного американского фотографа Энни Лейбовиц.

К теме Джилл Байден ошеломила образом в ярком платье с зебрами: фото

На обложке Vogue Джилл Байден позировала в цветочном платье премиального бренда Oscar De La Renta. Женственный наряд с длинными рукавами, манжетами и закрытым декольте шикарно подчеркнул состояние первой леди США, которая отнюдь не выглядит на свои 70 лет. Элегантный образ она довершила лаконичными серьгами от ювелирного дома Tiffany & Co.

Жена президента позировала на балконе Белого дома с видом на Южную лужайку. Она оперлась на перила и улыбалась. Похоже, 71-летнему фотографу Энни Лейбовиц удалось найти общий язык с Джилл Байден, ведь та предстала перед ней искренней.



Джилл Байден на обложке глянца / Фото Vogue

Стоит добавить, что первая леди снялась для американского Vogue не сама. Ее поддержал муж Джо Байден. Президентская чета позировала во внутреннем дворике вблизи Овального кабинета. За столиком в тени деревьев президент США нежно обнимал жену и не отводил от нее влюбленный взгляд.

Джо Байден предстал в классическом темно-сером костюме, а Джилл подобрала яркий наряд. Она красовалась в изумрудном свитере и плиссированной юбке длины миди от Michael Kors. Стильный образ первая леди довершила коричневым поясом и туфлями на невысоких каблуках.



Джилл Байден и Джо Байден / Фото Vogue



Джилл Байден и Джо Байден / Фото Vogue