Джо та Джилл Байдени декілька днів тому прибули у Велику Британію. Там вони беруть участь в саміті G7. Перша леді США не втрачає можливості похизуватися вишуканими образами.

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Ефектний look Джилл Байден

На зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном Джилл приїхала в яскравій обтислій сукні червоного кольору від Brandon Maxwell, яка підкреслила фігуру. Особливого шарму вбранню додавали легкі рюші знизу. У цій сукні Байден вже з'являлася на публіці. Саме у ній вона разом із чоловіком і віцепрезиденткою США Камалою Гарріс відвідувала Арлінгтонський національний цвинтар, що у Вірджинії, де відзначали День пам'яті за загиблими солдатами.

У Великій Британії перша леді поєднала сукню з туфлями-човниками на підборах в тон. Серед прикрас довершила аутфіт ланцюжком, сережками і годинником. Волосся вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках.



Президентське подружжя США зустрілося з Борисом Джонсоном / Фото Getty Images