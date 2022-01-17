Джилл Байден попрацювала волонтером в елегантному жакеті: фото стильного образу
Джерело:інстаграм Джилл Байден
Перша леді США разом з чоловіком на день стали волонтерами у благодійній організації. Джилл Байден постала перед камерами у стильному образі.
17 січня президент Сполучених Штатів та перша леді відправились до благодійної організації Philabundance. Президентське подружжя попрацювало волонтерами.
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Пара розкладала продукти у спеціальні коробки. Після "робочого дня" Джо Байден виступив з промовою.
Образ Джилл Байден
Для особливого публічного виходу дружина президента США обрала стриманий, але стильний образ. Вона одягнула зелену кофтинку з принтом поверх чорного топу та темно-смарагдові оксамитові штани.
Джилл Байден зверху накинула чорний жакет із золотими ґудзиками, а вбрання поєднала з високими чоботами у тон.
Перша леді доповнила образ золотими аксесуарами: трендовою підвіскою та масивними сережками. Вона вклала волосся в улюблену зачіску, а на обличчі зробила елегантний макіяж.
Джилл і Джо Байдени попрацювали волонтерами / Фото з інстаграму Джилл Байден, The Philadelphia Inquirer
Зазначимо, хоч цього разу Джилл постала у штанах і кофті, зазвичай вона обирає сукні:
- перед Різдвом перша леді прочитала дітям книжку у темно-синій сукні з квітковим принтом;
- для публічного виходу у Чикаго Джилл Байден позувала у квітковій сукні синього кольору.