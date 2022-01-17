17 січня президент Сполучених Штатів та перша леді відправились до благодійної організації Philabundance. Президентське подружжя попрацювало волонтерами.

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Пара розкладала продукти у спеціальні коробки. Після "робочого дня" Джо Байден виступив з промовою.

Образ Джилл Байден

Для особливого публічного виходу дружина президента США обрала стриманий, але стильний образ. Вона одягнула зелену кофтинку з принтом поверх чорного топу та темно-смарагдові оксамитові штани.

Джилл Байден зверху накинула чорний жакет із золотими ґудзиками, а вбрання поєднала з високими чоботами у тон.

Перша леді доповнила образ золотими аксесуарами: трендовою підвіскою та масивними сережками. Вона вклала волосся в улюблену зачіску, а на обличчі зробила елегантний макіяж.

Джилл і Джо Байдени попрацювали волонтерами / Фото з інстаграму Джилл Байден, The Philadelphia Inquirer

Зазначимо, хоч цього разу Джилл постала у штанах і кофті, зазвичай вона обирає сукні: