17 января президент Соединенных Штатов и первая леди отправились в благотворительную организацию Philabundance. Президентская чета поработала волонтерами.

Читайте также В изумрудном платье: Джилл Байден ошеломила общим выходом с мужем

Пара раскладывала продукты в специальные коробки. После "рабочего дня" Джо Байден выступил с речью.

Образ Джилл Байден

Для особого публичного выхода супруга президента США выбрала сдержанный, но стильный образ. Она надела зеленую блузку с принтом поверх черного топа и темно-изумрудные бархатные брюки.

Джилл Байден сверху накинула черный жакет с золотыми пуговицами, а наряд соединила с высокими сапогами в тон.

Первая леди дополнила образ золотыми аксессуарами: трендовой подвеской и массивными серьгами. Она уложила волосы в любимую прическу, а на лице сделала элегантный макияж.

Джилл и Джо Байдены поработали волонтерами / Фото из инстаграма Джилл Байден, The Philadelphia Inquirer

Отметим, хотя на этот раз Джилл предстала в брюках и кофте, обычно она выбирает платья: