Джилл Байден показала різдвяні декорації Білого дому: казкові фото

30 листопада 2021 , 09:51
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Джерело:

інстаграм Джилл Байден

Перша леді США Джилл Байден поділилася серією фото, на яких показала різдвяні декорації, які з'явилися в Білому домі. Там вже прикрасили велику ялинку та додали багато іншого святкового декору.

Світ активно готується до новорічно-різдвяних свят. Світлинами цьогорічних декорацій діляться у соціальних мережах. Джилл Байден також вирішила показати прикраси, які тепер створюють казковий настрій у Білому домі. 

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Різдвяні декорації Білого дому

Дружина президента США прикрасила Білий дім до Різдва, яке подружжя святкуватиме разом із багатьма країнами світу 25 грудня. На офіційній сторінці в інстаграмі Джилл опублікувала фото величезної ялинки, яку поставила в одному з залів президентського маєтку. Різдвяна красуня мерехтить білими вогниками та прикрашена великою кількістю іграшок у вигляді білих голубів. 

Декілька ялинок є й в інших кімнатах Білого дому. Байден прикрасила їх сімейними фотографіями та великими новорічними іграшками. Вдома у Байденів можна побачити й інші святкові декорації, які додають святкового настрою та передчуття новорічної метушні. 


Ялинка в Білому домі / Фото з інстаграму Джилл Байден


Різдвяні декорації Білого дому / Фото з інстаграму Джилл Байден


Ялинка в Білому домі / Фото з інстаграму Джилл Байден


Різдвяні декорації Білого дому / Фото з інстаграму Джилл Байден

Хто вже прикрасив будинки до Різдва

  • Італійська блогерка К'яра Ферраньї однією з перших прикрасила дім новорічними декораціями. В інстаграмі тепер часто публікує фото біля величезної ялинки та інших прикрас. 
  • Американська співачка Брітні Спірс, яку нещодавно офіційно звільнили від опікунства батька, також вже готується до Різдва. Вдома вона поставила велику ялинку.
  • У Віндзорському замку також запалили ялинку. Цьогоріч головна красуня має 7 метрів заввишки. 
Автор: Христина Кобак