Джилл Байден підкорила образом у квітковій сукні: фото з Білого дому

Перша леді США Джилл Байден привітала з єврейським святом Рош га-Шана. З цієї нагоди вона поділилась новим фото, продемонструвавши романтичний образ у сукні з квітковим принтом.

З 6 по 8 вересня євреї святкують Новий рік або ж Рош га-Шана. Дружина президента Сполучених Штатів поділилась з підписниками привітанням зі святом.

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"Shanah Tovah U’Metukah (хорошого року, – Showbiz 24) і щасливого Нового року всім, хто святкує Рош га-Шана", – написала Джилл Байден.

Образ Джилл Байден

Перша леді США оприлюднила нові фото з Білого дому, на яких постала в елегантному образі. Вона позувала перед камерою у вишуканій чорній сукні з синім та білим квітковим принтом. Талію вдало підкреслив неширокий пояс.

Джилл Байден доповнила образ сережками з чорним камінням, кількома підвісками та годинником. Вона розпустила біляве волосся та вклала його легкими хвильками. На обличчі дружина президента зробила легкий макіяж. Перша леді підкреслила очі темними тінями й нафарбувала губи рожевою помадою.



Джилл Байден / Фото з інстаграму Джилл Байден

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