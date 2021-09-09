С 6 по 8 сентября евреи празднуют Новый год или Рош ха-Шана. Супруга президента США поделилась с подписчиками поздравлением с праздником.
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"Shanah Tovah U'Metukah (хорошего года, – Showbiz 24) и счастливого Нового года всем, кто празднует Рош га-Шана", – написала Джилл Байден.
Образ Джилл Байден
Первая леди США обнародовала новые фото из Белого дома, на которых предстала в элегантном образе. Она позировала перед камерой в изысканном черном платье с синим и белым цветочным принтом. Талию удачно подчеркнул неширокий пояс.
Джилл Байден дополнила образ серьгами с черными камнями, подвесками и часами. Она распустила светлые волосы и уложила их легкими волнами. На лице супруга президента сделала легкий макияж. Первая леди подчеркнула глаза темными тенями и накрасила губы розовой помадой.
Джилл Байден / Фото с инстаграма Джилл Байден
Предыдущие выходы Джилл Байден
- В конце июля первая леди встретилась с королевой Ранией. Она очаровала роскошным образом в белоснежном приталенном платье и жакете.
- Джилл Байден стала особой гостьей открытия Олимпиады-2020. Супруга президента США появилась на публике в белом платье с гороховым принтом.
- По видеосвязи первая леди общалась с американскими спортсменами. Для встречи она выбрала платье и спортивный свитер сборной Соединенных Штатов Америки.