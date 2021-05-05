Джилл Байден у білій сукні-футлярі відвідала школу: фото елегантного образу

Перша леді США зачарувала елегантним образом під час одного з робочих заходів. Разом із чоловіком Джилл Байден побувала в школі у штаті Вірджинія та захопила бездоганним зовнішнім виглядом у білій сукні-футлярі.

Президентське подружжя США побувало у штаті Вірджинія. Метою поїздки стало просування планів щодо вдосконалення системи освіти в США. Байдени відвідали початкову школу в Йорктауні, а також виступили з промовою в муніципальному коледжі в Норфолку.

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Цей візит є одним із тих, які заплановані в турне на підтримку ініціатив президента. Мовиться про плани модернізації інфраструктури на суму 2 трильйони доларів та підтримку американських сімей – 1,8 трильйона доларів.

Елегантний look Джилл Байден

Для поїздки дружина президента обрала класичну сукню-футляр білого кольору. Поверх неї Джилл одягнула сіре пальто і поєднала таке вбрання з чорно-білими туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів образ першої леді доповнив чорний пояс, який підкреслив талію та мав незвичайну пряжку у вигляді величезного жука. Також Байден доповнила вишуканий look великою брошкою, сережками та браслетом з перлів. На шиї в неї була улюблена підвіска з написом Mama.



Президентське подружжя США / Фото Getty Images

Волосся Джилл вклала у фірмову зачіску, а на обличчі зробила макіяж з акцентом на очах. Байден не забула і про захисну маску, яка гармонійно поєдналася з її одягом.



Президентське подружжя США / Фото Getty Images