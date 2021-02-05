Джіджі Хадід зробила символічне тату в честь доньки Хаї: фото

Американська модель Джіджі Хадід, схоже, хотіла запам'ятати особливий момент, коли вона стала матір'ю і "набила" татуювання з іменем донечки Хаї. Його вона розмістила на біцепсі лівої руки.

Зазначимо, що це перше татуювання на тілі Джіджі Хадід.

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Ім'я донечки Хаї (Khai) на руцы моделі "написали" арабською мовою. Малюнок на тілі Джіджі помітили фанати і фото одразу розповсюдилось по мережі. Таке ж тату зробив собі і Зейн Малік – коханий Джіджі та батько їхньої спільної дитини. Проте у нього воно масивніше, червоного кольору і розміщене не зап'ясті руки.

Варто додати, що тіло Зейна Маліка "встелене" татуюваннями і одне з них він навіть присвятив Джіджі Хадід у 2018 році – він "набив" очі моделі на своїх грудях, які є дуже схожими до очей Джіджі.

Нагадаємо, що Джіджі Хадід вперше стала мамою у вересні 2020 року. Свою донечку пара назвала Хаї, і про це стало відомо лише нещодавно. Джіджі у новому інтерв'ю для Vogue зізналась, що її пологи тривали 14 годин і народжувала вдома в присутності рідних, акушерки та її помічниці.