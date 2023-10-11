Джіджі Хадід вперше висловилася про війну між Ізраїлем та ХАМАС: кого підтримала палестинка

7 жовтня організація ХАМАС вдерлася на територію Ізраїлю. Бойове угрупування розстрілювало солдатів та мирних людей. Світові знаменитості не стоять осторонь цієї ситуації. Чимало зірок підтримують Ізраїль та висловлюють свої співчуття постраждалим.

Так, і знаменита модель Джіджі Хадід, яка має палестинське коріння, днями прокоментувала конфлікт. Зірка поширила допис в інстаграмі, де пояснила свою позицію.

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Джіджі Хадід висловилась про війну в Ізраїлі

Сім'я Мохамеда Хадіда, батька моделі, впродовж тривалого часу виступає за рух "Вільна Палестина". Сама знаменитість теж раніше відкрито підтримувала Палестину в соцмережах. 10 жовтня ж вона заявила, що "тероризування невинних людей не узгоджується з ідеями руху "Вільна Палестина"". Також Джіджі зазначила, що її "надії та мрії для палестинців" не передбачають заподіяння шкоди ізраїльтянам.

Я висловлюю глибоке співчуття і відчуваю відповідальність перед своїми єврейськими друзями. Я раніше говорила, що в мене є мрії щодо палестинців, але жодна з них не передбачає ту шкоду, яку було завдано мешканцям Ізраїлю,

– зазначила Джіджі.

Модель переконана, що "кожна людина заслуговує на базові права, ставлення та безпеку, незалежно від її національності, релігії, етнічного походження чи місця народження".

Знаменитість підсумувала: "Я знаю, що моїх слів ніколи не буде достатньо, щоб загоїти глибокі рани багатьох людей, але я завжди молюся за безпеку невинних життів".

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