Так, головна героїня "Диво жінки" Ґаль Ґадот народилася в ізраїльському місті Петах-Тіква, а виросла вона в Рош-га-Аїні. Акторку можуть призвати в армію. Все через те, що громадянки Ізраїлю є військовозобов'язаними.

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Ґаль Ґадот можуть призвати на війну в Ізраїлі

Знаменитість до своєї акторської кар'єри пройшла службу в армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Це тривало два роки. У війську дівчина була фітнес-інструктором.

Згодом акторка зізнавалась, що за роки служби здобула корисні навички дисципліни та командної роботи.

Вже після армії Ґаль Ґадот розпочала кар'єру в модельному бізнесі, а потім перейшла до кіноіндустрії.



Ґаль Ґадот / Фото з інстаграму акторки

Що Ґаль Ґадот говорить про війну в Ізраїлі: головне

Акторка з перших днів вторгнення висловлює непохитну підтримку Батьківщині у своїх соцмережах. Вона закликає міжнародну спільноту бути солідарними та захистити її націю. Знаменитість активно поширює фотографії та відео, які демонструють події, що відбуваються в Ізраїлі. Крім того, вона публікує інформацію про кількість постраждалих й закликає громадян донатити на допомогу Ізраїлю.