Джіджі Хадід показала, як провела останній місяць літа: милі фото з донькою
Джерело:інстаграм Джіджі Хадід
Американська модель Джіджі Хадід поділилась з шанувальниками новими фото. Серією яскравих світлин зірка показала, як провела останні моменти літа 2021 року.
Відома американська супермодель Джіджі Хадід щоразу менше часу проводить у моделінгу, натомість розвивається в інших сферах та приділяє час маленькій доньці. Як зірка провела останні дні літа, вона показала у фото.
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Як Джіджі Хадід провела серпень
Останні тижні літа 2021 року Джіджі Хадід здебільшого проводила на сімейному ранчо, що в Пенсильванії. Там зірка збирала фрукти та овочі, доглядала за квітами й просто прогулювалась з донечкою.
Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Джіджі Хадід
Джіджі Хадід з донькою / Фото з інстаграму Джіджі Хадід
Цього місяця доньці Джіджі Хадід Хаї виповнилося 11 місяців. Модель рідко показує фото донечки, а коли робить це, то приховує обличчя.У відкритому листі знаменитість пояснювала, чому не хоче відкривати обличчя Хаї. Джіджі наголошувала, що дівчинка сама повинна вибрати з часом, чи хоче ставати публічною особистістю, чи ні.
Також Хадід розповідала, що щиро радіє кожним успіхам доньки: "Головне – це найпростіші речі. Бачити, як вона дізнається щось нове кожен день, навіть якщо це, наприклад, прості дії: взяти чашку або покласти м'яч в лунку. Ти просто думаєш, що це найкраще, що це геніально".
Донька Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Джіджі Хадід
Джіджі Хадід поділилась відвертою світлиною в обтислому фіолетовому костюмі. Вона вкотре продемонструвала бездоганну фігуру. Свій образ модель доповнила золотистими прикрасами на шиї, а волосся зібрала у пучок.
Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Джіджі Хадід
У серпні зірка не забувала й про відпочинок. Тому проводила час у басейні.
Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Джіджі Хадід