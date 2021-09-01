Джіджі Хадід показала, як провела останній місяць літа: милі фото з донькою

Американська модель Джіджі Хадід поділилась з шанувальниками новими фото. Серією яскравих світлин зірка показала, як провела останні моменти літа 2021 року.

Відома американська супермодель Джіджі Хадід щоразу менше часу проводить у моделінгу, натомість розвивається в інших сферах та приділяє час маленькій доньці. Як зірка провела останні дні літа, вона показала у фото.

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Як Джіджі Хадід провела серпень

Останні тижні літа 2021 року Джіджі Хадід здебільшого проводила на сімейному ранчо, що в Пенсильванії. Там зірка збирала фрукти та овочі, доглядала за квітами й просто прогулювалась з донечкою.



Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Джіджі Хадід



Джіджі Хадід з донькою / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Цього місяця доньці Джіджі Хадід Хаї виповнилося 11 місяців. Модель рідко показує фото донечки, а коли робить це, то приховує обличчя.

У відкритому листі знаменитість пояснювала , чому не хоче відкривати обличчя Хаї. Джіджі наголошувала, що дівчинка сама повинна вибрати з часом, чи хоче ставати публічною особистістю, чи ні.

Також Хадід розповідала, що щиро радіє кожним успіхам доньки: "Головне – це найпростіші речі. Бачити, як вона дізнається щось нове кожен день, навіть якщо це, наприклад, прості дії: взяти чашку або покласти м'яч в лунку. Ти просто думаєш, що це найкраще, що це геніально".



Донька Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Джіджі Хадід поділилась відвертою світлиною в обтислому фіолетовому костюмі. Вона вкотре продемонструвала бездоганну фігуру. Свій образ модель доповнила золотистими прикрасами на шиї, а волосся зібрала у пучок.



Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

У серпні зірка не забувала й про відпочинок. Тому проводила час у басейні.



Джіджі Хадід / Фото з інстаграму Джіджі Хадід