Джіджі Хадід показала раніше неопубліковані фото доньки

Відома американська модель Джіджі Хадід поділилась новими фото з прихильниками. Зокрема, вона показала архівний кадр з вагітним животом та оприлюднила світлини донечки.

Відома американська модель Джіджі Хадід вирішила поспілкуватися з шанувальниками на своїй сторінці. Вона оприлюднила фото, яких раніше не було в мережі.

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Нові фото Джіджі Хадід

Знаменитість запропонувала прихильникам назвати певну дату. Натомість вона мала опублікувати фото, які вона зробила в цей день. Так, Джіджі показала архівне фото з великим вагітним животом. Модель позувала в розкішному золотистому купальнику з блискітками. Вона приймала сонячні ванни із заплющеними очима.



Джіджі Хадід / Фото з інстаграм-сторіс

На інших фото зірка поділилась світлинами зі своєю 5-місячною донечкою Хаї. Джіджі Хадід не хоче показувати обличчя дівчинки, тому опублікувала фото, де маленька стоїть спиною до об'єктиву в рожевому комбінезоні та шапці. Ззаду на вбранні вишите ім'я дівчинки. Джіджі зізналась, що це подарунок від друзів, який є одним з її найулюбленіших.



Донечка Джіджі Хадід Хаї / Фото з інстаграм-сторіс

Також знаменитість показала зворушливе фото з Хаї. На ньому вона тримає крихітні ручки донечки, яка нещодавно прокинулась.



Хаї з Джіджі Хадід / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що Джіджі Хадід народжувала вдома. Як саме пройшов цей складний процес, зірка розповіла в інтерв'ю, яке можна прочитати за посиланням.