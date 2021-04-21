Джіджі Хадід поділилась миловидними фото доньки у костюмі від Versace

Знаменита американська модель Джіджі Хадід оприлюднила нові рідкісні світлини своєї доньки Хаї. Цього тижня дівчинці виповнилося 7 місяців.
Успішна американська модель Джіджі Хадід намагається приховувати особисте життя й не ділитися з громадськістю сокровенним. Вона рідко публікує на своїй сторінці фото доньки, а коли робить це, то не показує її обличчя. Однак щоразу нові кадри Хаї викликають фурор у мережі.
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Нові фото доньки Джіджі Хадід
Знаменитість показала ніжні кадри, які зробила вдома. Вона сфотографувала Хаї, яка була одягнена у брендові речі. Зіркова матуся дбає про стиль доньки та хоче прищепити любов до культури, тому гуляє з нею музеями. На кадрі дівчинка постала у червоному велюровому костюмі від Versace та масивних чорних черевиках від Dr. Martens.
Джіджі Хадід опублікувала фото доньки у її день народження – цього тижня Хаї виповниться 7 місяців. Помітно, що Хаї дуже активна та грайлива.
Не можу повірити, що моїй крихітці цього тижня виповнюється вже сім місяців, – підписала фото модель.
Допис прокоментувала Донателла Версаче, ймовірно, саме вона подарувала Хаї костюм: "Хаї так швидко росте! Вона, як і ти, справжня маленька Versace".
Донька Джіджі Хадід Хаї / Фото з інстаграму Джіджі Хадід
Донька Джіджі Хадід Хаї / Фото з інстаграму Джіджі Хадід
Як зіркова пара Джіджі Хадід і Зейна Маліка виховують доньку
- У нещодавньому інтерв'ю музикант Зейн Малік розповів про характер доньки. Він зауважив, що Хаї дуже спокійна й чемна, тому вони з Джіджі практично не відчули труднощі батьківства сповна. До того ж з вихованням крихітки їм допомагають няні.
- Співак додав, що він з коханою швидко звикли до нового статусу, адже дівчинка полегшила це завдання: "Вона дуже добре спить і любить молоко. Я насолоджуюсь цим", – поділився артист.
- Зейн Малік однаково багато часу приділяє крихітці. Він читає вірші, співає колискові та міняє підгузки.
- Раніше про пологи розповідала модель Джіджі Хадід. Вона поділилась, що народжувала вдома під наглядом акушерки. Вперше на руки крихітку взяв саме коханий зірки.