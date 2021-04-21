Джіджі Хадід поділилась миловидними фото доньки у костюмі від Versace

Знаменита американська модель Джіджі Хадід оприлюднила нові рідкісні світлини своєї доньки Хаї. Цього тижня дівчинці виповнилося 7 місяців.

Успішна американська модель Джіджі Хадід намагається приховувати особисте життя й не ділитися з громадськістю сокровенним. Вона рідко публікує на своїй сторінці фото доньки, а коли робить це, то не показує її обличчя. Однак щоразу нові кадри Хаї викликають фурор у мережі.

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Нові фото доньки Джіджі Хадід

Знаменитість показала ніжні кадри, які зробила вдома. Вона сфотографувала Хаї, яка була одягнена у брендові речі. Зіркова матуся дбає про стиль доньки та хоче прищепити любов до культури, тому гуляє з нею музеями. На кадрі дівчинка постала у червоному велюровому костюмі від Versace та масивних чорних черевиках від Dr. Martens.

Джіджі Хадід опублікувала фото доньки у її день народження – цього тижня Хаї виповниться 7 місяців. Помітно, що Хаї дуже активна та грайлива.

Не можу повірити, що моїй крихітці цього тижня виповнюється вже сім місяців, – підписала фото модель.

Допис прокоментувала Донателла Версаче, ймовірно, саме вона подарувала Хаї костюм: "Хаї так швидко росте! Вона, як і ти, справжня маленька Versace".



Донька Джіджі Хадід Хаї / Фото з інстаграму Джіджі Хадід



Донька Джіджі Хадід Хаї / Фото з інстаграму Джіджі Хадід

Як зіркова пара Джіджі Хадід і Зейна Маліка виховують доньку