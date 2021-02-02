Голлівудська зірка Анджеліна Джолі знялася у стильній фотосесії та дала відверте інтерв'ю для глянцю Vogue UK. Актриса розповіла про материнство, а також поділилася, що останні декілька років були важкими для неї. Мовиться про відновлення після розлучення з актором Бредом Піттом.

Джерело: Vogue UK

Анджеліна Джолі поспілкувалася з головним редактором британського Vogue Едваром Еннінфулу. Знаменитість розповіла про ставлення до старості, дітей, а також поділилася, як відновлювалася після болючого розлучення з Бредом Піттом.

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Аджеліна Джолі про материнство

Під час розмови улюблениця мільйонів глядачів зізналася, що завжди хотіла бути багатодітною матір'ю. Проте зірка Голлівуду уявляла собі це все трохи по-іншому, ніж є насправді. Джолі не стала традиційною домогосподинею і багато часу приділяє кар'єрі.

Також акторка розповіла про своїх дітей. Син Пакс закінчує навчання в старшій школі, а донька Захара нещодавно отримала посвідчення водія. Цікаво те, що Анджеліна та Захара обожнюють косметичний бренд Guerlain. Зазначимо, що актриса є незмінним обличчям культових парфумів Mon Guerlain.

Мені подобається, що ми з нею пам'ятатимемо один одного за запахом. Першими моїми спогадами про Guerlain був запах пудри моєї мами,

– поділилася Джолі.



Анджеліна Джолі у фотосесії для Vogue UK / Фото з інстаграму Vogue UK

Анджеліна Джолі про життя після розриву з Бредом Піттом

12 квітня 2019 року Джолі та Пітт офіційно розлучилися. Їхні стосунки тривали 12 років. Закохані виховували 6 дітей, 3 з яких є прийомними. Пара одружилася через 8 років після початку стосунків, проте цей шлюб незабаром дав тріщину. Анджеліна дуже болісно переживала розрив з актором.

Останні декілька років були важкими. Я зосередилася на зціленні нашої сім'ї. Все повільно повертається на свої місця. Ніби тане лід і кров знову починає бігти в моєму тілі,

– емоційно розповіла акторка про своє відновлення.



Анджеліна Джолі у фотосесії для Vogue UK / Фото з інстаграму Vogue UK

Ставлення Джолі до старості

Анджеліна поділилася, що в свої 45 років вона почувається набагато комфортніше, ніж коли була молодшою. Зазначає, що це може бути пов'язано з тим, що її мама померла у молодому віці і для неї вік асоціюється з перемогою, а не є причиною для смутку.

З нетерпінням чекаю свого 50-річчя. Я відчуваю, що доб'юся успіху в 50,

– сказала актриса.

Також вона поділилася кумедною історією, яка нещодавно трапилася з нею, коли разом із дітьми веселилася на батуті. Тоді нащадки сказали своїй зірковій матусі, щоб вона не стрибала, бо може травмуватися.

"І я подумала: "Хіба це не смішно?". Я зірка бойовиків і раптом діти просять мене злізти з батута, щоб не травмуватися!", – розповіла Анджеліна.