25-летняя супермодель Джиджи Хадид в сентябре прошлого года впервые стала мамой. О беременности звезды мир узнал в апреле, однако в положении она дефилировала по подиуму на Неделе моды в Париже. Как призналась молодая мама, перед показами она чувствовала себя не лучшим образом.

Несмотря на то, что Джиджи Хадид не рассекречивает имя и не демонстрирует лицо дочери, она откровенно делится с фанами тем, как протекала ее первая беременность. Как выяснилось, на ранних сроках в январе прошлого года она еще выходила на подиум. Об этом звезда рассказала в твиттере.

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На днях модель вспомнила показ французского бренда JACQUEMUS на Неделе моды в Париже, который состоялся ровно год назад. Тогда Джиджи Хадид появилась перед публикой в ​​бежевом платье с обнаженной спиной и разрезом, и уже была беременной, однако ни папарацци, ни зрители этого не заметили.

Отвечая на вопрос поклонников, знаменитость поделилась, что узнала о беременности за день до старта Недели моды. Эффектно дефилировать под пристальным прицелом камер и публики красавице было крайне трудно, ведь ее постоянно тошнило, поэтому звезде приходилось заедать это состояние.

Меня очень тошнило за кулисами. Тогда я узнала, что могу контролировать это состояние, если буду постоянно есть. Поэтому моя мама укладывала мне снеки с собой перед каждым шоу,

– рассказала Джиджи Хадид.

Молодая мама добавила, что во время беременности имела огромный аппетит. Однако из-за карантина модельная карьера, показы и съемки были поставлены на паузу, потому Джиджи не отказывала себе в еде.

"Я ела бейглы с большим количеством сливочного сыра, пирожные Брауни. На завтрак – французские тосты и салат с помидорами, оливковым маслом и большим количеством соли и перца. Любила жареные ребрышки и картофель фри, а еще салат из рукколы", – призналась модель.