Джейсон Судейкіс вперше прокоментував розлучення з Олівією Вайльд

Голлівудський актор Джейсон Судейкіс прикрасив обкладинку чергового номера журналу GQ. В інтерв'ю він вперше розповів про розлучення з Олівією Вайльд, яке відбулось ще на початку 2020 року.

Зіркове подружжя Олівії Вайльд та Джейсона Судейкіса оголосило про розрив шлюбу в листопаді минулого року. З того часу вони не давали жодних коментарів. Тільки зараз актор знявся для чоловічого журналу та дав відверте інтерв'ю.

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Джейсон Судейкіс розповів про розлучення

Чоловік у розмові з журналістами вперше заторкнув тему розлучення. Він зізнався, що досі намагається знайти істинну причину розриву. Також актор натякнув, що його ініціатором стала Олівія.

Я почну краще розуміти сенс події через рік, а ще краще – через два або через п'ять. У підсумку з книги мого життя це спочатку перетвориться в главу, а потім в абзац, рядок, слово, а з нього – в прості каракулі,

– розповів Джейсон.

Також Судейкіс поділився, який досвід отримав після розлучення: "Ви або чогось вчитеся, або виправдовуєтеся! Ви ж берете на себе відповідальність за все, що робите, а також намагаєтеся отримати з цього щось очевидне".

Джейсон Судейкіс визнав, що розрив шлюбу з Олівією Вайльд став для нього неочікуваним поворотом подій. Тоді як сама акторка за кілька місяців після новини про розлучення закрутила роман з британським співаком Гаррі Стайлзом.

Після цього багато хто почав звинувачувати екссоліста One Direction у тому, що він нібито зруйнував родину. Тоді інсайдери повідомляли, що Джейсон Судейкіс надзвичайно важко переносить розрив. Та на думку інших джерел, між розставанням подружжя і новим романом Олівії пройшов майже рік.