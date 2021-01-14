Американська актриса Джессіка Зор 11 січня народила донечку, яку вирішила назвати в честь відомого музиканта. Про появу первістка вона та її коханий Бред Річардсон повідомили лише зараз.

Щоб насолодитись радісним моментом без уваги публіки, пара розкрила подробиці народження доньки лише 13 січня. Для первістка вони обрали незвичне ім'я – Бові, в честь британського рок-музиканта Девіда Бові. Перше фото дівчинки зірка оприлюднила на своїй інстаграм-сторінці.

До теми Емма Робертс вперше показала фото сина: зворушливий кадр

"У нашій родині додалося трохи особливих ​​солодощів і нових напрямків з 11 січня 2021 року. Знайомтеся, Бові Елла Річардсон. Ця подорож з Бредом і Лексі (пасербиця акторки, – Showbiz) була однією з найпрекрасніших подій в моєму житті. Неможливо передати словами те, як я відчуваю себе після створення абсолютно досконалої для мене людини. У моєму серці почуття, про існування якого я навіть не підозрювала", – поділилась 35-річна матуся.



Джессіка Зор стала мамою / Фото з інстаграму Джессіки Зор

На чорно-білому знімку зображені маленькі ручки дівчинки у білому костюмі. Така радісна новина збентежила багатьох шанувальників, які побажали їй щасливого материнства.

Що відомо про Джессіку Зор?

Свою кар'єру жінка починала з телевізійних шоу, проте її життя кардинально змінилось, коли вона взяла участь у серіалі "Пліткарка" (2007), де виконала роль Ванесси Абрамс. У вересні 2020 року вона заявила, що чекає на дитину від бойфренда Бреда Річардсона – гравця хокею у Канаді.



Джессіка Зор і Бред Річардсон / Фото з інстаграму Джессіки Зор