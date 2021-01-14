Американская актриса Джессика Зор 11 января родила дочь, которую решили назвать в честь известного музыканта. О появлении первенца она и ее возлюбленный Брэд Ричардсон сообщили только сейчас.

Чтобы насладиться радостным моментом без внимания публики, пара раскрыла подробности рождения дочери только 13 января. Для первенца они выбрали необычное имя – Боуи, в честь британского рок-музыканта Дэвида Боуи. Первое фото девочки звезда опубликовала на своей инстаграм-странице.

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"В нашей семье прибавилось немного особых сладостей и новых направлений с 11 января 2021 года. Знакомьтесь, Боуи Элла Ричардсон. Это путешествие с Брэдом и Лекси (падчерица актрисы, – Showbiz) было одним из самых важных событий в моей жизни. Невозможно передать словами то, как я чувствую себя после создания абсолютно совершенного для меня человека. В моем сердце чувство, о существовании которого я даже не подозревала", – поделилась 35-летняя мама.



Джессика Зор стала мамой / Фото из инстаграма Джессики Зор

На черно-белом снимке изображены маленькие ручки девочки в белом костюме. Такая радостная новость смутила многих поклонников, которые пожелали ей счастливого материнства.

Что известно о Джессике Зор?

Свою карьеру женщина начинала с телевизионных шоу, однако ее жизнь кардинально изменилось, когда она приняла участие в сериале "Сплетница" (2007), где исполнила роль Ванессы Абрамс. В сентябре 2020 года она заявила, что ждет ребенка от бойфренда Брэда Ричардсона – игрока хоккея в Канаде.