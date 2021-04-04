Джессіка та Катя з "Холостяка-11" відповіли на критику їхньої дружби на проєкті

Учасниці шоу "Холостяк-11" Джессіка та Катерина подружилися на проєкті. Вони відповіли користувачам мережі, які переконані, що товаришування на шоу неможливе.

У 5 випуску "Холостяк" 11 сезон, учасниці Джессіка та Катерина отримали можливість запросити Михайла на побачення в СПА-центр. Там Заливако висловив переконання в тому, що дружба між дівчатами – фальшива. Так само вважає велика кількість підписників дівчат.

Радимо прочитати Прокидалася в калюжі крові, – Олександра з "Холостяка" розповіла, як поборола рідкісну хворобу

Джессіка та Катя про дружбу на шоу

Дівчата вирішили прокоментувати їхні дружні стосунки. Джессіка поділилась, що коли йшла на проєкт, то взагалі не думала про міцну дружбу між учасницями. Її поселили в одну кімнату з Катею, яка змінила думку дівчини.

Спочатку моє враження було, що вона схожа на "засніжену королеву". Але перше враження може бути оманливим. Згодом мені було достатньо кілька годин та однієї ночі, щоб зрозуміти, хто вона. Кейт дуже схожа на мене, і ми швидко знайшли з нею "одну хвилю". Підтримка з її боку, поради та гумор не давали нам відчувати конкуренцію на проєкті, таке враження, що знаю її все життя,

– вважає Джессіка.

Своєю думкою поділилась також Катерина Жук на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зізналась, що розуміє слова підписників про те, що дружби на проєкті не буває, адже як можна дружити під час боротьби за одного чоловіка. Дівчина розповіла, що раніше думала так само, але коли почалося шоу, то вона змінила думку.

Перше враження про Джессіку було оманливим, точно такою ж була і її думка про мене. Ми дуже швидко знайшли спільну мову, спільні інтереси, у нас зійшлися життєві пріоритети, цілі, темперамент, гумор, що не менш важливо,

– написала Катерина.

"Дружба можлива, при досягненні двома дівчатами певного соціального статусу, впевненості в собі, матеріальних благ, при загальній задоволеності життям, тоді немає заздрості й конкуренція зводиться до нуля. Ми адекватно оцінювали ситуацію, в якій ми знаходимося, це шоу, а не звичайне життя і розуміли, що за підсумком чоловік буде робити свій вибір, а ми гідно його зможемо прийняти!" – переконана дівчина.

Катерина додала, що вона шкодує про те, що за контрактом не може показати фото з Джессікою і розповісти більше про їхні стосунки, але зазначила, що все в майбутньому. Також вона наголосила, що це все-таки шоу, а монтаж робить свою справу.

Нагадаємо, про дружбу на "Холостяку" раніше писала Ліза. Вона, так само як і дівчата, вважає, що через відсутність ґаджетів та контактів з близькими чи рідними, сидіти в кімнатах та не спілкуватися – неможливо.