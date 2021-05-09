Знову обпеклася, – Джессіка емоційно прокоментувала виліт з "Холостяка"

У 10 випуску "Холостяка" Михайло Заливако попрощався з темпераментною Джессікою. Дівчина зізналася, що мала почуття до головного героя та підпустила його надто близько.

Головний "Холостяк" країни відпустив Джессіку, адже вона так і не змогла розкритися до кінця через тягар минулого – зраду колишнього. На думку Михайла, попередній негативний досвід не дає розвиватися теперішньому та майбутньому дівчини. Проєкт вона покинула достойно, а 70-тисячні аудиторії підписників зізналася, що прощатися було важко.

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Джессіка про виліт з "Холостяка"

Ексучасниця проєкту вважає, що занадто близько підпустила "Холостяка" до свого серця, адже вперше за довгий час познайомила з батьками та подругами чоловіка, який їй подобався. Однак вона знову обпеклася. Здавалося, історія Міші та Джессіки складалася дуже романтично, але їхня казка не отримала щасливого кінця.

Я знову обпеклася, так близько підпустила Мішу до свого серця, що змусила себе знову повірити в почуття,

– поділилася дівчина.

Додамо, красуня поважає рішення Михайла Заливаки. Вона щиро бажає йому справжнього щастя та впевнена, що й сама буде щасливою.

"Щиро бажаючи Міші щастя, я йду далі з піднятою головою. І точно знаю, що його слова – правдиві: я буду щасливою, але не з ним", – завершила Джессіка.