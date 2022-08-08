За прикладом Джолі: Джессіка Честейн сходила на каву в один з закладів Києва

У неділю, 7 серпня, оскароносна акторка Джессіка Честейн приїхала до Києва. Усього за один день вона встигла зустрітися з Зеленським, відвідати Охматдит, PinchukArtCentre, побувати в Ірпені та влаштувати кава-брейк в одній зі столичних кав'ярень.

У Києві зірка Голлівуду Джессіка Честейн мала насичену програму, зокрема зустріч з президентом Зеленським. Однак знайшла час і на каву. Пригощали її в еспресо-барі ONE LOVE coffee, що на шостому поверсі в PinchukArtCentre.

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Джессіка Честейн сходила на каву в київську кав'ярню

У кав'ярні ONE LOVE coffee володарку Оскара Джессіку Честейн особисто зустрів її співзасновник Володимир Задирака. Він тепло відгукнувся про візит американської акторки.

Радісно та приємно від того, що така жіночність Джессіка Честейн завітала до нас у Київ. Підтримка світової спільноти – це просто,

– написав Володимир Задирака у своєму фейсбуці.

Джессіка Честейн зі співзасновником кав'ярні ONE LOVE coffee / Фото з фейсбука Володимира Задираки

Джессіка Честейн зі співзасновником кав'ярні ONE LOVE coffee / Фото з фейсбука Володимира Задираки

Друзі Задираки емоційно відреагували на його фотосет з Джессікою Честейн:

"Чудовий вибір кращого кавового місця у Києві! Дуже гарно виглядаєте разом, такі живі та усміхнені";

"Тільки вчора переглянула The Forgiven з нею, а сьогодні вона вже в Києві";

"Пощастило тобі";

"Моя улюблена актриса";

"Просто слів немає".

Чому Джессіка Честейн повторила за Анджеліною Джолі

У квітні голлівудська акторка та посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі теж була в Україні. На відміну від Честейн, спочатку її заскочили не на вокзалі, а в одній з кав'ярень у Сихівському районі Львова. Згодом там навіть з'явилося "Зіркове комбо. Вибір Джолі" – королівський круасан та капучино XXL.