Президент у соцмережах поділився світлинами з зіркою. Зеленський подякував Чейстен, яка з перших днів війни підтримує Україну, та наголосив, що такі візити – надзвичайно цінні.

Зауважте Правду побачить увесь світ, – Зеленський подякував Шону Пенну за візит у Київ

Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні,

– заявив Зеленський.

Зустріч Зеленського та Честейн / Фото з фейсбуку Володимира Зеленського

Візит Честейн до України: головне

Про візит Честейн в Україну стало відомо 7 серпня. Американська акторка прибула в Україну потягом. Перед зустріччю з президентом Зеленським вона відвідала "Охмадит". Окрім того, відомо, що Честейн поїде в Ірпінь.

Еллі Голдінг заспівала "Червону калину" у Києві

Увесь цивілізований світ підтримує Україну. Митці та мисткині не залишаються осторонь. За час повномасштабної війни Україну відвідали світові зірки. Зокрема, до Києва прибула суперпопулярна британська співачка Еллі Голдінг.

В Українській столиці вона стала гостею другого Саміту перших леді та джентльменів. Під час заходу Голдінг заспівала легендарну "Червону калину".