Відомо, що Кетрін Винник народилась у Канаді в сім'ї українських емігрантів. Вона чудово знає українську мову, ходила в українську школу, до церкви та в "Пласт". Зараз вона будує кар'єру у Голлівуді, але на честь 30-річчя Незалежності України вона приїжджала в Київ разом з батьками.

До слова Він воює за свою країну, – Кім Кардашян у сторіз розповіла про Зеленського

Там вона побувала на світському заході з президентом України та першою леді. З початку вторгнення Росії на територію країни вона щодня публікує підтримуючі дописи в мережі та допомагає українцям з-за кордону. Напередодні вона розмістила раніше неопубліковане фото з президентським подружжям. На чорно-білому знімку посередині стоїть Володимир Зеленський, а двох боках – Кетрін та перша леді. Жінки одягнені у розкішні чорні сукні, а президент – у чорному смокінгу.

Поряд із президентом Зеленським та першою леді. Поряд з Україною. Слава Україні!

– написала акторка.



Кетрін Винник та президентське подружжя / Фото з інстаграму акторки

Реакція мережі

На розкішне чорно-біле фото відреагували прихильники та колеги зірки. Багато хто сказав, що захоплюються рішучістю українського президента:

"В останні дні він став найкращим лідером і людиною, на яку рівняються люди завдяки його мужності";

"Мені він так подобається... Джерело натхнення для всього світу";

"Я нічого про нього не знаю, але я бачив, як він бореться за свою країну, і я захоплююся цим!";

"Горда та сильна нація".

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