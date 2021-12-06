Дженніфер Лоуренс вперше вийшла вагітною на червону доріжку: неймовірний образ у сукні Dior

Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс у 2021 році привернула увагу ЗМІ до себе, коли стало відомо, що вона завагітніла первістком, а також, що взяла участь у зйомках фільму "Не дивися вгору" з Ді Капріо. Напередодні зірка вирішила віддати шану двом важливим подіям.

31-річна акторка лише одного разу офіційно виходила на публіку у статусі вагітної, коли була на показі фільму у Лос-Анджелесі всередині листопада. Раніше її могли підхопити на вулиці лише папараці, але 5 грудня вона продемонструвала чималий вагітний животик на весь світ. Відомо, що вона чекає на дитину від чоловіка Кука Мароні.

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Подія, яку відвідала Лоуренс, була присвячена прем'єрі нового фільму "Не дивися вгору" режисера Адама Маккея у Нью-Йорку. В Україні фільм виробництва Netflix слід очікувати лише 10 грудня. Там Дженніфер виконала головну роль разом зі своїм колегою Леонардо Ді Капріо. У фільмі в стилі політичної сатири розкажуть про апокаліпсис, який чекає на Землю через наближення метеориту.



Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс / Getty Images

Для червоної доріжки світової прем'єри акторка обрала розкішну сукню Dior у золотих тонах, яку прикрашали паєтки та бісер. Родзинкою плаття стали ніжні плісировані рукави молочного кольору, що тягнулись аж до самої підлоги. Доповнили вихід Лоуренс прикраси від Tiffany & Co, елегантна зачіска та макіяж натуральних відтінків. Вона ніжно підтримувала свій животик руками, а на деяких фото разом з нею позував її друг Ді Капріо.

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Розкішна Дженніфер Лоуренс / Фото Getty Images

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