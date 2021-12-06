31-летняя актриса лишь однажды официально выходила на публику в статусе беременной, когда была на показе фильма в Лос-Анджелесе в середине ноября. Раньше ее могли заметить на улице лишь папарацци, но 5 декабря она продемонстрировала немалый беременный животик на весь мир. Известно, что она ждет ребенка от мужа Кука Марони.

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Событие, которое посетила Лоуренс, было посвящено премьере нового фильма "Не смотри вверх" режиссера Адама Маккея в Нью-Йорке. В Украине фильм производства Netflix следует ожидать лишь 10 декабря. Там Дженнифер исполнила главную роль вместе со своим коллегой Леонардо Ди Каприо. В фильме в стиле политической сатиры расскажут об Апокалипсисе, который ждет Землю из-за приближения метеорита.



Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс / Getty Images

Для красной дорожки мировой премьеры актриса выбрала роскошное платье Dior в золотых тонах, которое украшали пайетки и бисер. Изюминкой платья стали нежные плиссированные рукава молочного цвета, которые тянулись к самому полу. Дополнили выход Лоуренс украшения от Tiffany&Co, элегантная прическа и макияж натуральных оттенков. Она нежно поддерживала свой животик руками, а на некоторых фото вместе с ней позировал ее друг Ди Каприо.

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Роскошная Дженнифер Лоуренс / Фото Getty Images

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