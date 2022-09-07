Новоспечена матуся Дженніфер Лоуренс вперше назвала стать та ім'я первістка

Американська акторка Дженніфер Лоуренс постала на обкладинці Vogue. В інтерв'ю виданню вона вперше розповіла про материнство.

Відома американська акторка й зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс стала мамою ще кілька місяців тому. Зірка приховує особисте життя, тому взагалі не ділилась подробицями.

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Дженіфер Лоуренс розсекретила стать первістка

Тепер Дженніфер Лоуренс постала на обкладинці Vogue. В інтерв'ю для видання вона вперше розповіла про материнство.

Зірка зізналась, що у неї та Кука Мароні народився син. Його назвали іменем Сай, на честь відомого художника Сая Твомблі, якого дуже любить коханий Дженніфер.

Лоуренс розповіла, що вважала, що не матиме сильного зв'язку з дитиною. Але після пологів вона зрозуміла, як любить малюка.

На ранок після пологів я відчула, що все моє життя почалося спочатку. Мовляв, зараз перший день мого життя. Я просто була такий закохана. Я закохалася у всіх дітей всюди. Новонароджені просто чудові. Це рожеві, опухлі, тендітні малюки. Тепер я люблю всіх дітей,

– зізналась Дженніфер Лоуренс.



Дженніфер Лоуренс / Фото Vogue

Дженніфер Лоуренс розповіла, що не хоче, аби життя сина було публічним. Тому вона продовжить оберігати його від преси та особливо від нав'язливих папараці.

Особисте життя Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс та Кук Мароні почали зустрічатися влітку у 2018 році, а менше через рік чоловік освідчився коханій. У жовтні 2019 року вони зіграли приватне весілля в особняку у США.

У вересні 2021 року стало відомо, що акторка вагітна первістком. Про це шанувальники довідались від папараці.