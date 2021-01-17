Популярная американская певица Дженнифер Лопес выпустила новый клип на песню In The Morning. В нем она примерила разнообразные образы и отметила, что видеоработа полна символизма.

Дженнифер Лопес выпустила новый клип

Известная американская поп-певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников новым материалом. Она презентовала видео на композицию In The Morning, которое опубликовала на официальной ютуб-странице.

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В видеоролике In The Morning Дженнифер Лопес поразила количеством образов, в которые перевоплощалась. Она позировала в белоснежном платье, роскошном серебристом костюме и пушистой шубе. Артистка перевоплощалась в русалку и ангела, позируя обнаженной с крыльями.

Текст песни Дженнифер Лопес посвятила женщинам, которые состоят в токсичных отношениях и не могут их завершить, несмотря на то, что их там не ценят.

Видео полное символизма о темных односторонних отношениях и осознании того, что вы не можете изменить никого... вы можете изменить только себя! Вырастите свои собственные крылья и уходите от того, кто не ценит то, что вы можете предложить,

– ранее рассказывала Лопес на странице в инстаграм.

В частности, по словам певицы, крылья в клипе символизируют силу завершить болезненные отношения.

"Песня действительно о том, чтобы требовать от кого-то относиться к вам правильно. В видео много символики. Эта девушка вступает в отношения, и она тонет в этой воде, поэтому у нее растет хвост русалки. А потом мало-помалу она начинает отращивать собственные крылья, просто чтобы иметь возможность уйти от отношений", – подчеркнула Дженнифер Лопес.

Смотреть видео Дженнифер Лопес-In The Morning онлайн: